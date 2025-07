Sophro-balade Centre Social Carrefour 18 Rennes

Sophro-balade Centre Social Carrefour 18 Rennes jeudi 28 août 2025.

Gratuit – inscription à l’accueil de Carrefour 18

Faire une balade dans la quartier, autrement! De 10h à 12h. La sophro-balade aura lieu autour de Carrefour 18 (square de Sébutal, parc d’Algarve, promenade de Faro…).

être en capacité de marcher facilement pendant une bonne heure (même si plusieurs pauses sont prévues).

prévoir une tenue confortable, des baskets ou des chaussures confortables

prévoir un petit sac à dos avec de l’eau et une petite serviette pour s’assoir par terre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-08-28T10:00:00.000+02:00

Fin : 2025-08-28T12:00:00.000+02:00

Centre Social Carrefour 18 Centre Social Carrefour 18, Rue d’Espagne, Rennes, France Le Blosne Rennes 35200 Ille-et-Vilaine