Informations pratiques

La Loge-aux-Chèvres

Sophro balade en forêt

Parking du domaine des Templiers La Loge-aux-Chèvres Aube

Tarif : – – Eur

15

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-19 10:00:00

fin : 2026-09-19 12:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Découvrez en même temps la sophrologie et la magnifique forêt, au coeur du parc naturel de la forêt d’Orient. Pendant 2h, promenez-vous tranquillement dans la forêt et prenez le temps de la découvrir autrement grâce à des exercices de sophrologie. La promenade s’effectue sur 3 km, avec plusieurs pauses sophro, pendant lesquelles vous pratiquez des exercices de respiration, de relaxation et de concentration.

Sur réservation. 15 .

Parking du domaine des Templiers La Loge-aux-Chèvres 10140 Aube Grand Est +33 6 71 62 28 31

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English :

L’événement Sophro balade en forêt La Loge-aux-Chèvres a été mis à jour le 2026-05-11 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne