Sophro-balade

Hermes Oise

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-07 15:00:00

fin : 2026-03-07 17:00:00

Date(s) :

2026-03-07

1ère Sophro balade 2026 de fin d’hiver !

Prenez le temps de vous offrir un moment bien être en cette nouvelle année.

Détoxez-vous en pleine nature par le biais de la marche active , alternée avec des techniques de sophrologie sur un parcours de 5 km en forêt de Hermes, le samedi 7 mars 2026 de 15h00 à 17h00.

Je vous propose de vous reconnecter à la nature et à vous même avec des techniques de respiration régénérantes aux sons du bol tibétains et des moments de pleine conscience afin d’harmoniser votre corps et votre esprit.

Collation détox vous sera offerte.

Chaussures de sport recommandées avec une tenue confortable ainsi que de quoi s’hydrater.

Hermes 60370 Oise Hauts-de-France +33 7 56 89 26 68 linadetraux.sophrologue@gmail.com

English :

1st Sophro balade 2026 at the end of winter!

Take the time to treat yourself to a moment of well-being in the New Year.

Detox yourself in the heart of nature with active walking, alternating with sophrology techniques on a 5 km trail in the forest of Hermes, on Saturday March 7, 2026 from 3:00 pm to 5:00 pm.

I propose to reconnect you to nature and to yourself with regenerating breathing techniques to the sound of the Tibetan bowl and moments of mindfulness to harmonize your body and mind.

Complimentary detox snack.

Sports shoes recommended, along with comfortable clothing and hydration.

