SOPHRO-BALADE Lamalou-les-Bains

1 bis Ancien Chemin de Villecelle Lamalou-les-Bains Hérault

La Sophro-balade est une promenade, proposée au minimum deux fois par mois. Elle permet une parenthèse dans sa semaine et son quotidien, l’idée étant de développer son écoute autant intérieure qu’extérieure.

La Sophro-Balade est une randonnée, proposée(sur inscription préalable en cas de mauvais temps séance en salle ).

Dans la nature, chacun pourra peut-être développer sa sensorialité, libérer ses tensions inutiles, lâcher prise avec une alternance de marche et de pratique sophrologique.

Le rdv est fixé au Centre. Chacun devra être équipé de chaussures de marche, de vêtements confortables et d’un petit coussin ou d’une couverture pour pouvoir s’asseoir confortablement dans la nature. .

The Sophro-balade is a walk, offered at least twice a month. It allows a parenthesis in its week and its daily life, the idea being to develop its listening as well interior as external.

