Sophro Balade Le Temple-sur-Lot
Sophro Balade Le Temple-sur-Lot samedi 17 mai 2025.
Sophro Balade
Chemin de la Chaudière Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-05-17
fin : 2025-06-14
Date(s) :
2025-05-17 2025-06-14 2025-07-19 2025-08-23
Sophro balade à Latour Marliac.
Venez profiter d’une balade contemplative dans le jardin de Latour Marliac avec une sophrologue conteuse.
Réservation conseillée
Sophro balade à Latour Marliac.
Venez profiter d’une balade contemplative dans le jardin de Latour Marliac avec une sophrologue conteuse.
Réservation conseillée .
Chemin de la Chaudière Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 78 49 07
English : Sophro Balade
Sophro stroll at Latour Marliac.
Come and enjoy a contemplative stroll in the garden of Latour Marliac with a storytelling sophrologist.
Reservations recommended
German : Sophro Balade
Sophro-Spaziergang in Latour Marliac.
Genießen Sie einen kontemplativen Spaziergang durch den Garten von Latour Marliac mit einer Sophrologin, die Geschichten erzählt.
Reservierung empfohlen
Italiano :
Passeggiata sofrologica a Latour Marliac.
Venite a godervi una passeggiata contemplativa nei giardini di Latour Marliac con un sofrologo narratore.
Prenotazione consigliata
Espanol : Sophro Balade
Paseo sofrológico en Latour Marliac.
Venga a disfrutar de un paseo contemplativo por los jardines de Latour Marliac con un sofrólogo cuentacuentos.
Se recomienda reservar
L’événement Sophro Balade Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-08-08 par OT Lot-et-Tolzac