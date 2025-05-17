Sophro Balade Le Temple-sur-Lot

Sophro Balade

Sophro Balade Le Temple-sur-Lot samedi 17 mai 2025.

Sophro Balade

Chemin de la Chaudière Le Temple-sur-Lot Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-05-17
fin : 2025-06-14

Date(s) :
2025-05-17 2025-06-14 2025-07-19 2025-08-23

Sophro balade à Latour Marliac.
Venez profiter d’une balade contemplative dans le jardin de Latour Marliac avec une sophrologue conteuse.
Réservation conseillée
Sophro balade à Latour Marliac.
Venez profiter d’une balade contemplative dans le jardin de Latour Marliac avec une sophrologue conteuse.
Réservation conseillée   .

Chemin de la Chaudière Le Temple-sur-Lot 47110 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 78 49 07 

English : Sophro Balade

Sophro stroll at Latour Marliac.
Come and enjoy a contemplative stroll in the garden of Latour Marliac with a storytelling sophrologist.
Reservations recommended

German : Sophro Balade

Sophro-Spaziergang in Latour Marliac.
Genießen Sie einen kontemplativen Spaziergang durch den Garten von Latour Marliac mit einer Sophrologin, die Geschichten erzählt.
Reservierung empfohlen

Italiano :

Passeggiata sofrologica a Latour Marliac.
Venite a godervi una passeggiata contemplativa nei giardini di Latour Marliac con un sofrologo narratore.
Prenotazione consigliata

Espanol : Sophro Balade

Paseo sofrológico en Latour Marliac.
Venga a disfrutar de un paseo contemplativo por los jardines de Latour Marliac con un sofrólogo cuentacuentos.
Se recomienda reservar

L’événement Sophro Balade Le Temple-sur-Lot a été mis à jour le 2025-08-08 par OT Lot-et-Tolzac