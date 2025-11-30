Sophro’ Balade Mazeray

Sophro’ Balade

Beaufief Mazeray Charente-Maritime

Renforcer la connexion avec la nature, améliorer l’oxygénation, réduire le stress et l’anxiété., en vivant pleinement l’instant présent.

Beaufief Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 33 66 27

English :

Strengthen your connection with nature, improve oxygenation and reduce stress and anxiety by living fully in the present moment.

German :

Die Verbindung mit der Natur stärken, die Sauerstoffversorgung verbessern, Stress und Ängste abbauen., indem Sie ganz im gegenwärtigen Moment leben.

Italiano :

Rafforzare la connessione con la natura, migliorare l’ossigenazione e ridurre lo stress e l’ansia vivendo pienamente il momento presente.

Espanol :

Fortalezca su conexión con la naturaleza, mejore la oxigenación, reduzca el estrés y la ansiedad viviendo plenamente el momento presente.

