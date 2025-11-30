Sophro’ Balade Mazeray
Sophro’ Balade Mazeray dimanche 30 novembre 2025.
Sophro’ Balade
Beaufief Mazeray Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-30 10:00:00
fin : 2025-11-30
Date(s) :
2025-11-30
Renforcer la connexion avec la nature, améliorer l’oxygénation, réduire le stress et l’anxiété., en vivant pleinement l’instant présent.
.
Beaufief Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 33 66 27
English :
Strengthen your connection with nature, improve oxygenation and reduce stress and anxiety by living fully in the present moment.
German :
Die Verbindung mit der Natur stärken, die Sauerstoffversorgung verbessern, Stress und Ängste abbauen., indem Sie ganz im gegenwärtigen Moment leben.
Italiano :
Rafforzare la connessione con la natura, migliorare l’ossigenazione e ridurre lo stress e l’ansia vivendo pienamente il momento presente.
Espanol :
Fortalezca su conexión con la naturaleza, mejore la oxigenación, reduzca el estrés y la ansiedad viviendo plenamente el momento presente.
L’événement Sophro’ Balade Mazeray a été mis à jour le 2025-11-18 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme