Sophro balade Nant samedi 8 novembre 2025.

Nant Aveyron

Début : Vendredi 2025-11-08

fin : 2026-01-10

2025-11-08 2025-12-06 2026-01-10

Allier les bienfaits de la marche et de la Sophrologie.

Magdeleine Dionisi est heureuse de vous proposer ses sophro balades où vous pourrez bénéficier des bienfaits physiques et psychiques associés à la pratique de la sophrologie en pleine nature.

Les sophro balades peuvent durer de 01 H 30 à 2h ou plus selon l’endroit.

Vous vivrez une expérience riche et unique au sein d’un groupe, qui permet l’élan d’une dynamique positive tout en restant centré sur soi-même.

Ces moments qui privilégient la marche et la détente au grand air sont amplement suffisants pour se déconnecter du stress et oublier ses pensées négatives.

Lors de ces sophro-balades, vous alternerez marche libre, marche consciente, l’éveil des sens, un regard neuf sur cette nature qui nous entoure, exercices de sophrologie, une meilleure Oxygénation, respirations, exercices de cohérence cardiaque contemplation, silence.. partage (débrieffing).

Prochaines Sophro Balade

Le samedi 8 novembre

Le samedi 6 décembre

Le samedi 10 janvier

RDV 9h30, au bas du Parking Maison de Santé de Nant .

Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 49 88 19 11 magdeleinedionisi.sophrologie@gmail.com

English :

Combine the benefits of walking and Sophrology.

German :

Die Vorteile des Wanderns und der Sophrologie miteinander verbinden.

Italiano :

Combinare i benefici della camminata e della sofrologia.

Espanol :

Combinar los beneficios de la marcha y la sofrología.

