Sophro balade Nant
samedi 19 septembre 2026 · Nant
Informations pratiques
Nant
Sophro balade
Nant Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-19
fin : 2026-12-12
Date(s) :
2026-09-19 2026-10-17 2026-11-07 2026-12-12
Sophro Mouv’ : Allier les bienfaits de la marche et de la Sophrologie.
Magdeleine Dionisi est heureuse de vous proposer une nouvelle saison de sophro balades 2026 où vous pourrez bénéficier des bienfaits physiques et psychiques associés à la pratique de la sophrologie en pleine nature.
Les sophro balades peuvent durer de 1h30 à 2h ou plus selon l’endroit.
Vous vivrez une expérience riche et unique au sein d’un groupe, qui permet l’élan d’une dynamique positive tout en restant centré sur soi-même.
Ces moments qui privilégient la marche et la détente au grand air sont amplement suffisants pour se déconnecter du stress et oublier ses pensées négatives.
Lors de ces sophro-balades, vous alternerez marche libre, marche consciente, l’éveil des sens, un regard neuf sur cette nature qui nous entoure, exercices de sophrologie, une meilleure Oxygénation, respirations, exercices de cohérence cardiaque contemplation, silence.. partage (débriefing).
RDV 15h au Parking de la Maison de Santé (près des escaliers)
A NOTER :
– Sophro-balades douces et accessibles à tous et peuvent durer jusqu’à 2h selon l’endroit. Elles ne dépassent jamais les 2,5km alors venez profiter des bienfaits de la sophrologie dans la nature.
– Pour participer aux sophro balades, il suffit d’amener un sac à dos dans lequel vous pourrez prévoir d’amener une bouteille d’eau ou gourde, casquette, crème solaire et tapis ou couverture pour la partie relaxation qui est proposée à la fin de la sophro balade.
Merci de réserver au plus tôt pour mieux planifier le nombre de personne (6 pers maxi). 10 .
Nant 12230 Aveyron Occitanie +33 6 49 88 19 11 md.sophro.therapie@gmail.com
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English :
Sophro Mouv’: Combining the benefits of walking and Sophrology.
L’événement Sophro balade Nant a été mis à jour le 2026-09-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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