Sophro-balade – Neaufles-Saint-Martin 25 juin 2025 10:30

Eure

Sophro-balade Neaufles-Saint-Martin Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-25 10:30:00

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-25

Participez à une sophro-balade uniquement pour adultes sur 5km. La balade est encadrée par un éducateur sportif diplômé d’état et un sophrologue diplômé.

Inscriptions au plus tard le 21/06.

Rendez-vous au parking de l’étang de Neaufles-Saint-Martin.

Deux créneaux

– 10h30

COMPLET 13h

Neaufles-Saint-Martin 27830 Eure Normandie +33 7 71 75 19 72 unmomentforme@gmail.com

English : Sophro-balade

Take part in a 5km sophro-balade for adults only. The walk is supervised by a state-qualified sports educator and a qualified sophrologist.

Registration by 06/21 at the latest.

Meet at the Neaufles-Saint-Martin pond parking lot.

Two time slots:

– 10h30

FULL 1pm

German :

Nehmen Sie an einer Sophro-Balade nur für Erwachsene über 5 km teil. Der Spaziergang wird von einem staatlich geprüften Sportpädagogen und einem diplomierten Sophrologen betreut.

Anmeldung bis spätestens 21/06.

Treffpunkt: Parkplatz des Teichs von Neaufles-Saint-Martin.

Zwei Zeitfenster:

– 10h30

AUSGEBUCHT 13 Uhr

Italiano :

Partecipate a una camminata sophro di 5 km per soli adulti. La passeggiata è seguita da un istruttore sportivo qualificato e da un terapista del rilassamento qualificato.

Iscrizioni entro il 21/06.

Ritrovo al parcheggio dello stagno di Neaufles-Saint-Martin.

Due fasce orarie:

– 10h30

COMPLETO 13:00

Espanol :

Participe en una sofro-caminata de 5 km sólo para adultos. La caminata está supervisada por un monitor deportivo cualificado y un terapeuta de relajación cualificado.

Inscripciones antes del 21/06.

Encuentro en el aparcamiento del estanque de Neaufles-Saint-Martin.

Dos horarios:

– 10h30

LLENO 13h00

