Sophro balade Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure Eure

Balade et sophrologie

Virginie vous offre un moment de reconnexion à soi à travers la sophrologie en pleine nature.

Pour les adultes

Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10 .

Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr

