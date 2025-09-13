Sophro balade Médiathèque de Saint-Marcel Pacy-sur-Eure
Début : 2025-09-13 14:30:00
fin : 2025-09-13 16:00:00
Balade et sophrologie
Virginie vous offre un moment de reconnexion à soi à travers la sophrologie en pleine nature.
Pour les adultes
Gratuit sur inscription sur place dans les médiathèques du réseau ou au 02 32 54 87 10 .
Médiathèque de Saint-Marcel 3 rue Jules Ferry Pacy-sur-Eure 27950 Eure Normandie +33 2 32 54 87 10 bibliotheque.stmarcel@sna27.fr
