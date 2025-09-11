Sophro-balade (randonnée) Pont Dû Clohars-Carnoët

Sophro-balade (randonnée) Pont Dû Clohars-Carnoët jeudi 11 septembre 2025.

Sophro-balade (randonnée)

Pont Dû Parking de Pont Dû Clohars-Carnoët Finistère

Début : 2025-09-11 10:00:00

fin : 2025-09-11 11:30:00

2025-09-11

Vous voulez découvrir notre bel environnement, en pleine nature (côte) tout en prenant un temps pour vous, pour lâcher les tensions, vous reconnecter à vous-même, dans l’instant présent, vos SENS en éveil, la sophro-balade répondra à vos besoins. Basée sur la respiration, la libération des tensions du corps et les évocations positives, venez vivre cette balade unique d’1h30 !

Il est prouvé que déambuler dans la nature nous rend moins anxieux, plus calmes et apaisés. Les moments passés en pleine nature font baisser la tension artérielle, rechargent l’énergie, font descendre le taux de sucre dans le sang et nous rendent moins enclins à nous attarder sur nos préoccupations.

Alors osez l’alliance SOPHROLOGIE et PLEINE NATURE et vous en reviendrez recentrés, ré-ancrés et plein(e) d’énergie. A bientôt, KENAVO !

Je vous accompagne avec bienveillance et attention.

Pascale COUSSEAU SOPHROLOGUE

Sophro-balade d’1h30 sur chemins faciles à emprunter. Prévoir baskets ou chaussures de marche, bouteille d’eau et vêtement de pluie ou chapeau/casquette selon la météo. .

Pont Dû Parking de Pont Dû Clohars-Carnoët 29360 Finistère Bretagne +33 6 88 81 25 51

L’événement Sophro-balade (randonnée) Clohars-Carnoët a été mis à jour le 2025-09-04 par OT QUIMPERLE LES RIAS