Sophro Balade Thézac
Sophro Balade Thézac dimanche 15 mars 2026.
Sophro Balade
Thézac Lot-et-Garonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-15
fin : 2026-03-15
Date(s) :
2026-03-15
Parcours de 3 Km en 2h avec un faible dénivelé, ponctué de pauses afin d’apprécier l’environnement au travers de tout nos sens.
Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et un vêtement adapté à la météo.
Sur inscription.
Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 84 04 51 sylviechamaux47@gmail.com
English : Sophro Balade
A 3 km, 2-hour walk with a gentle gradient, punctuated by breaks to appreciate the environment through all our senses.
Bring walking shoes, water and weather-appropriate clothing.
Registration required.
L’événement Sophro Balade Thézac a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot