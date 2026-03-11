Sophro Balade

Thézac Lot-et-Garonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-15

fin : 2026-03-15

Date(s) :

2026-03-15

Parcours de 3 Km en 2h avec un faible dénivelé, ponctué de pauses afin d’apprécier l’environnement au travers de tout nos sens.

Prévoir des chaussures de marche, de l’eau et un vêtement adapté à la météo.

Sur inscription.

Thézac 47370 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 6 85 84 04 51 sylviechamaux47@gmail.com

English : Sophro Balade

A 3 km, 2-hour walk with a gentle gradient, punctuated by breaks to appreciate the environment through all our senses.

Bring walking shoes, water and weather-appropriate clothing.

Registration required.

L’événement Sophro Balade Thézac a été mis à jour le 2026-03-09 par OT Villeneuve Vallée du Lot