Sophro-balades Lussat

Sophro-balades Lussat samedi 1 mars 2025.

Sophro-balades

Lussat Creuse

Tarif : – – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-03-01

fin : 2025-09-27

Date(s) :

2025-03-01 2025-06-07 2025-09-27

Participez à des marches douces et conscientes rythmées par des exercices de respiration et de relaxation en connexion avec la nature permettant à chacun de se recentrer, de relâcher les tensions et de favoriser un état de bien-être profond. .

Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 63 30

English : Sophro-balades

German : Sophro-balades

Italiano :

Espanol : Sophro-balades

L’événement Sophro-balades Lussat a été mis à jour le 2025-08-14 par Creuse Confluence Tourisme