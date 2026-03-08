Sophro-balades Lussat
Sophro-balades Lussat samedi 14 mars 2026.
Tarif : – – 10 EUR
Participez à des marches douces et conscientes rythmées par des exercices de respiration et de relaxation en connexion avec la nature permettant à chacun de se recentrer, de relâcher les tensions et de favoriser un état de bien-être profond. .
Lussat 23170 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 16 63 30
