Informations pratiques

Râches

Sophro bière à la brasserie La Fabriq’ de Râches

60 Quai du Canal Râches Nord

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 18:30:00

fin : 2026-07-24 20:00:00

Date(s) :

2026-07-24 2026-08-28

Et si on vous promettait d’associer détente, plaisir et convivialité ? Dans un cadre authentique, venez déguster une bonne bière* locale en mettant en émoi tous vos sens ! Les subtilités des arômes, des saveurs et des textures se révèlent à travers quelques instants zens proposés par notre sophrologue Stéphanie, qui mêle professionnalisme, concentration mentale et plaisir du palais. Boire une bière n’aura jamais été aussi intense !

Cette visite n’est pas adaptée aux enfants.

Et si on vous promettait d’associer détente, plaisir et convivialité ? Dans un cadre authentique, venez déguster une bonne bière* locale en mettant en émoi tous vos sens ! Les subtilités des arômes, des saveurs et des textures se révèlent à travers quelques instants zens proposés par notre sophrologue Stéphanie, qui mêle professionnalisme, concentration mentale et plaisir du palais. Boire une bière n’aura jamais été aussi intense !

Cette visite n’est pas adaptée aux enfants. .

60 Quai du Canal Râches 59194 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

How about a combination of relaxation, pleasure and conviviality? In an authentic setting, come and enjoy a good local beer*, while awakening all your senses! The subtleties of aromas, flavours and textures are revealed through a few zen moments offered by our sophrologist Stéphanie, who combines professionalism, mental concentration and pleasure for the palate. Drinking beer has never been so intense!

This tour is not suitable for children.

L’événement Sophro bière à la brasserie La Fabriq’ de Râches Râches a été mis à jour le 2025-02-18 par Office de tourisme du Douaisis