Sophro-Brunch Cabinet thérapeuthique Parentis-en-Born
Sophro-Brunch
Cabinet thérapeuthique 138 Rue des Sables Parentis-en-Born Landes
Tarif : – –
Date :
Début : 2026-01-11
fin : 2026-01-11
Date(s) :
2026-01-11 2026-02-22 2026-03-22
Et si tu venais faire une pause de ton quotidien, pour souffler, découvrir des techniques simples et facilement intégrables dans ton planning bien chargé ?
Le tout accompagné d’un délicieux brunch! (sans gluten et autres spécificités respectées)
Un dimanche où tu n’as rien à prévoir d’autre que d’être à l’écoute de ta respiration, de ton corps et de penser à apporter un carnet
Au programme: respiration, ancrage, mouvements dynamique, tirage de cartes, discussions et échanges.
7 places uniquement .
Cabinet thérapeuthique 138 Rue des Sables Parentis-en-Born 40160 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 82 18 99 retourasoi40@gmail.com
English : Sophro-Brunch
