Sophro Conte Médiathèque Casseneuil
Sophro Conte Médiathèque Casseneuil samedi 13 décembre 2025.
Sophro Conte
Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
Date(s) :
2025-12-13
La médiathèque de Casseneuil vous propose un sophro conte Léon et le Pays enchanté par Véronique Deparpe.
Dès 4 ans.
La médiathèque de Casseneuil vous propose un sophro conte Léon et le Pays enchanté par Véronique Deparpe.
Dès 4 ans. .
Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 00 25
English : Sophro Conte
The Casseneuil multimedia library presents a sophro tale, Léon et le Pays enchanté , by Véronique Deparpe.
Ages 4 and up.
L’événement Sophro Conte Casseneuil a été mis à jour le 2025-12-04 par OT Villeneuve Vallée du Lot