Sophro Conte Médiathèque Casseneuil

Sophro Conte

Casseneuil

Tarif :

Date :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

La médiathèque de Casseneuil vous propose un sophro conte Léon et le Pays enchanté par Véronique Deparpe.

Dès 4 ans.

Médiathèque 12 Avenue Saint-Jean Casseneuil 47440 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 41 00 25

English : Sophro Conte

The Casseneuil multimedia library presents a sophro tale, Léon et le Pays enchanté , by Véronique Deparpe.

Ages 4 and up.

