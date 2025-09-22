Sophro dégustation Collectif souletin Mauléon-Licharre

Sophro dégustation Collectif souletin Mauléon-Licharre lundi 22 septembre 2025.

Sophro dégustation

Collectif souletin 14 rue des frère Barenne Mauléon-Licharre Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-22

fin : 2025-09-22

Date(s) :

2025-09-22

Le collectif souletin vous propose un atelier sophro gustatif.

S’il est nécessaire de manger, il est tout aussi important de sentir, de déguster, de découvrir les senteurs et les arômes des plats. Et de prendre le temps de le faire ! Anne-Charlotte vous accompagnera durant cet atelier et vous fera découvrir une autre manière de se restaurer, toute de saveurs et de sensation nouvelles. N’hésitez pas à vous inscrire. .

Collectif souletin 14 rue des frère Barenne Mauléon-Licharre 64130 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 79 53 64

English : Sophro dégustation

German : Sophro dégustation

Italiano :

Espanol : Sophro dégustation

L’événement Sophro dégustation Mauléon-Licharre a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme Pays Basque