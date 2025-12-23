Sophro-entreprise Apprendre à se détendre, Centre Arkonect Tarbes
Sophro-entreprise Apprendre à se détendre
Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées
Début : 2026-01-24 13:30:00
fin : 2026-01-24 16:30:00
2026-01-24
Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose ce 2ème thème de sophro-entreprise .
Inscription obligatoire le plus tôt possible
Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63
English :
Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer offers you this 2nd sophro-entreprise theme.
Early registration required
