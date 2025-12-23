Sophro-entreprise Rester centré en toutes circonstances, Centre Arkonect Tarbes

Sophro-entreprise Rester centré en toutes circonstances

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes Hautes-Pyrénées

Début : 2026-01-17 13:30:00

fin : 2026-01-17 16:30:00

2026-01-17

Sylvie LEUCA thérapeute, enseignante, conférencière vous propose ce 1er thème de sophro-entreprise .

Inscription obligatoire le plus tôt possible

Centre Arkonect 6 rue des Gargousses Tarbes 65000 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 77 40 92 63

English :

Sylvie LEUCA therapist, teacher and lecturer offers you this 1st sophro-entreprise theme.

Early registration required

