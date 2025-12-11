Sophro-Goûter Noël

53 Rue Emile Magné Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-20

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2025-12-20 2025-12-23 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28 2025-12-30 2025-12-31 2026-01-02 2026-01-03 2026-01-04

Claire Mounet sophrologue te propose de venir partager un goûter avec tes parents ou grand-parents, aux couleurs d’Halloween au cours duquel tu découvriras les bienfaits de la sophrologie caycedienne. Sur réservation.

Les 21 & 29 Octobre: Enfants de 5 à 7 ans

Les 22 & 31 Octobre: Enfants de 8 à 10 ans

Le 28 Octobre: Enfants de 11 à 13 ans

Le 30 Octobre: Enfants de 14 à 15 ans

Information et réservation: 06 60 89 38 07 .

53 Rue Emile Magné Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 60 89 38 07 claire.mounet@wanadoo.fr

English :

L’événement Sophro-Goûter Noël Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2025-12-09 par Brive Tourisme