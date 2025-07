Sophro kid Lama loisirs Mamirolle

Sophro kid Lama loisirs Mamirolle samedi 5 juillet 2025.

Sophro kid

Lama loisirs Champ Paillot Mamirolle Doubs

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Début : 2025-07-05 14:00:00

fin : 2025-08-31 15:00:00

2025-07-05

Retrouver Lucie pour une séance de sophrologie à la ferme,

réserver un moment de quiétude pour vos enfants, elle permettra d’améliorer leur bien-être général, de développer leurs capacités mentales, et de gérer les défis de leur vie émotionnelle.

Le tarif comprend l’entrée de la ferme

Notre parc est un lieu de rencontre privilégié avec les animaux, à plume, à poils, à cornes ou à grandes oreilles…. Plus de 100 animaux sont là pour vous rencontrer. Nous vous ferons découvrir leur vie, leurs mœurs et leurs atouts écologiques. Vous pourrez les approcher, les nourrir et les comprendre.

Venez découvrir notre basse-cour multicolore composés de chèvres, moutons, cochons, mais aussi les stars de la ferme nos lamas.

Vous découvrirez nos animaux en déambulant librement dans notre espace forestier.

N’attendez plus ! Joignez vous à nous pour une journée pleine de rires, de joie et de découvertes. .

Lama loisirs Champ Paillot Mamirolle 25620 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 36 34 16 lamaloisirmamirolle@gmail.com

