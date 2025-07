Sophro méditation groupe Chez Caroline Arzillières-Neuville

Sophro méditation groupe Chez Caroline Arzillières-Neuville vendredi 25 juillet 2025.

Sophro méditation groupe

Chez Caroline 27 rue de la Mairie Arzillières-Neuville Marne

Début : 2025-07-25 17:30:00

fin : 2025-07-25 18:30:00

2025-07-25

Réservation et informations au 06 88 49 04 39.

17h30 18h30.Tout public

Des moments pour respirer, relâcher, se recentrer tout en douceur et en conscience. Ouvert à tous.

Sous réserve de la météo et d’un nombre suffisant de participants.

Sachant qu’il est toujours possible de faire des prestations privées sur demande. .

English : Sophro méditation groupe

Bookings and information on 06 88 49 04 39.

5.30pm 6.30pm.

German :

Reservierung und Informationen unter 06 88 49 04 39.

17.30 18.30 Uhr.

Italiano :

Prenotazioni e informazioni al numero 06 88 49 04 39.

17.30-18.30.

Espanol :

Reservas e información en el 06 88 49 04 39.

17.30 18.30 h.

