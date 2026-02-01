Sophr’o MUDO Beauvais

Sophr’o MUDO

1 Rue du Musée Beauvais Oise

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23 18:15:00

fin : 2026-02-23 19:30:00

Date(s) :

2026-02-23

Prenez une grande respiration et observez l’œuvre devant vous ! La sophrologue vous accompagne afin de retrouver un état de bien-être dans un moment privilégié et intime. Chaque séance permet de découvrir différemment les œuvres du musée sur un temps privilégié, tout en se recentrant sur ses propres émotions. Contemplation, détente et expérience sensorielle sont les maîtres mots de cette activité hors des sentiers battus !

Avec Florence Debruyne, sophrologue, accompagnée d’une médiatrice du MUDO.

> Lundi 23 février à 18h15

Public adulte. Durée 1h15.

Tarif 10€ par personne.

Sur réservation (jauge limitée) au 03 44 10 40 50 ou sur mediation@mudo.oise.fr

Pensez à vous munir d’un tapis de gym, d’un plaid et d’un coussin et portez une tenue confortable.

© MUDO-Musée de l’Oise Droits réservés

Prenez une grande respiration et observez l’œuvre devant vous ! La sophrologue vous accompagne afin de retrouver un état de bien-être dans un moment privilégié et intime. Chaque séance permet de découvrir différemment les œuvres du musée sur un temps privilégié, tout en se recentrant sur ses propres émotions. Contemplation, détente et expérience sensorielle sont les maîtres mots de cette activité hors des sentiers battus !

Avec Florence Debruyne, sophrologue, accompagnée d’une médiatrice du MUDO.

> Lundi 23 février à 18h15

Public adulte. Durée 1h15.

Tarif 10€ par personne.

Sur réservation (jauge limitée) au 03 44 10 40 50 ou sur mediation@mudo.oise.fr

Pensez à vous munir d’un tapis de gym, d’un plaid et d’un coussin et portez une tenue confortable.

© MUDO-Musée de l’Oise Droits réservés .

1 Rue du Musée Beauvais 60000 Oise Hauts-de-France +33 3 44 10 40 50 mediation@mudo.oise.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Take a deep breath and observe the work in front of you! The sophrologist accompanies you to rediscover a state of well-being in a privileged and intimate moment. Each session allows you to discover the museum?s works in a different way, while refocusing on your own emotions. Contemplation, relaxation and sensory experience are the watchwords of this off-the-beaten-track activity!

With Florence Debruyne, sophrologist, accompanied by a MUDO mediator.

> Monday February 23 at 6.15pm

For adults. Duration: 1h15.

Price: 10? per person.

Bookings only (limited capacity) on 03 44 10 40 50 or mediation@mudo.oise.fr

Remember to bring a gym mat, a blanket and a cushion, and wear comfortable clothes.

mUDO-Musée de l’Oise All rights reserved

L’événement Sophr’o MUDO Beauvais a été mis à jour le 2026-01-14 par Office de Tourisme Beauvais & Beauvaisis