Monchy-sur-Eu

Sophro-promenade Sérénité

Monchy-sur-Eu Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-28 14:00:00

fin : 2026-05-28 16:00:00

Date(s) :

2026-05-28

18€ | Réservation obligatoire A partir de 12 ans.

Offrez-vous une parenthèse de sérénité au cœur de la forêt d’Eu, guidé(e) par Clémence, sophrologue certifiée.

Au fil d’une marche douce en pleine nature, découvrez les bienfaits de la sophrologie à travers des exercices simples de respiration, de relaxation et d’écoute du corps.

Accessible à tous à partir de 12 ans, cette expérience immersive est une véritable invitation à ralentir, à vous recentrer et à savourer pleinement l’instant présent, dans une atmosphère apaisante et bienveillante.

Prévoir une tenue confortable adaptée aux conditions météorologiques ainsi que des chaussures fermées. .

Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 01 04 07 contact@sophro2.com

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English : Sophro-promenade Sérénité

L’événement Sophro-promenade Sérénité Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers