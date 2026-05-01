Sophro-promenade Sérénité Monchy-sur-Eu
Sophro-promenade Sérénité Monchy-sur-Eu jeudi 28 mai 2026.
Monchy-sur-Eu
Sophro-promenade Sérénité
Monchy-sur-Eu Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-28 14:00:00
fin : 2026-05-28 16:00:00
Date(s) :
2026-05-28
18€ | Réservation obligatoire A partir de 12 ans.
Offrez-vous une parenthèse de sérénité au cœur de la forêt d’Eu, guidé(e) par Clémence, sophrologue certifiée.
Au fil d’une marche douce en pleine nature, découvrez les bienfaits de la sophrologie à travers des exercices simples de respiration, de relaxation et d’écoute du corps.
Accessible à tous à partir de 12 ans, cette expérience immersive est une véritable invitation à ralentir, à vous recentrer et à savourer pleinement l’instant présent, dans une atmosphère apaisante et bienveillante.
Prévoir une tenue confortable adaptée aux conditions météorologiques ainsi que des chaussures fermées. .
Monchy-sur-Eu 76260 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 01 04 07 contact@sophro2.com
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English : Sophro-promenade Sérénité
L’événement Sophro-promenade Sérénité Monchy-sur-Eu a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme Destination Le Tréport Mers
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