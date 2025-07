Sophro rando Nocturne Saint-Sulpice-de-Grimbouville

Sophro rando Nocturne Saint-Sulpice-de-Grimbouville mardi 5 août 2025.

Sophro rando Nocturne

Mairie Saint-Sulpice-de-Grimbouville Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-05 18:45:00

fin : 2025-08-07 19:45:00

Date(s) :

2025-08-05 2025-08-07 2025-08-12 2025-08-14 2025-08-19 2025-08-21 2025-08-26 2025-08-28

Eloignez-vous du stress quotidien et venez-vous reconnecter à vous-même tout en marchant au cœur du marais ou du bois de St Sulpice de Grimbouville.

Les sophro-rando ou sophro-balade allient les bénéfices de la marche à des pratiques de relaxation via la respiration et la visualisation positive pour une expérience riche et unique. Vous apprendrez à écouter votre corps et à apaiser votre esprit.

Vous repartirez avec des techniques bien-être que vous pourrez intégrer dans votre quotidien.

Pas d’animaux pour que chaque personne puisse se centrer sur elle-même lors des exercices.

Avoir des vêtements adaptés à la météo et des chaussures adaptées à la marche.

Risque d’annulation en cas de très mauvais temps (fortes pluies, orages…)

A partir de 17 ans, en nocturne, pendant 1 heure.

Mairie Saint-Sulpice-de-Grimbouville 27210 Eure Normandie +33 2 31 89 23 30

English : Sophro rando Nocturne

Get away from everyday stress and reconnect with yourself as you walk through the marshes and woods of St Sulpice de Grimbouville.

Sophro-rando or sophro-balade combine the benefits?of walking with relaxation practices using breathing?and positive visualization for a rich and unique experience. You’ll learn to listen to your body and calm your mind.

You’ll leave with wellness techniques you can integrate into your daily life.

No animals?so you can focus on yourself during the exercises.

Please bring weather-appropriate clothing and shoes suitable for walking.

Risk of cancellation in the event of very bad weather (heavy rain, thunderstorms, etc.)

For ages 17 and over, 1 hour at night.

German :

Entfliehen Sie dem Alltagsstress und verbinden Sie sich mit sich selbst, während Sie durch den Sumpf oder den Wald von St. Sulpice de Grimbouville wandern.

Die Sophro-Rando oder Sophro-Balade verbindet die Vorteile des Wanderns mit Entspannungsübungen durch Atmung und positive Visualisierung zu einer reichen und einzigartigen Erfahrung. Sie lernen, auf Ihren Körper zu hören und Ihren Geist zu beruhigen.

Sie werden mit Techniken für Ihr Wohlbefinden ausgestattet, die Sie in Ihren Alltag integrieren können.

Keine Tiere, damit sich jede Person während der Übungen auf sich selbst konzentrieren kann.

Bitte tragen Sie dem Wetter angepasste Kleidung und Schuhe, die für Wanderungen geeignet sind.

Risiko der Absage bei sehr schlechtem Wetter (starke Regenfälle, Gewitter…)

Ab 17 Jahren, nachts, 1 Stunde lang.

Italiano :

Allontanatevi dallo stress della vita quotidiana e riconnettetevi con voi stessi passeggiando tra le paludi e i boschi di St Sulpice de Grimbouville.

Le passeggiate Sophro-rando o sophro-balade combinano i benefici della camminata con pratiche di rilassamento che utilizzano la respirazione e la visualizzazione positiva per creare un’esperienza ricca e unica. Imparerete ad ascoltare il vostro corpo e a calmare la vostra mente.

Si potrà così partire con un bagaglio di tecniche di benessere da incorporare nella vita di tutti i giorni.

Non ci sono animali, così potrete concentrarvi su voi stessi durante gli esercizi.

Si prega di portare un abbigliamento adatto alle condizioni atmosferiche e scarpe adatte a camminare.

C’è il rischio di annullamento in caso di maltempo (pioggia battente, temporali, ecc.)

A partire dai 17 anni, di notte, per 1 ora.

Espanol :

Aléjese del estrés de la vida cotidiana y vuelva a conectar consigo mismo mientras pasea por las marismas y bosques de St Sulpice de Grimbouville.

Los paseos sophro-rando o sophro-balade combinan los beneficios de caminar con prácticas de relajación mediante la respiración y la visualización positiva para crear una experiencia enriquecedora y única. Aprenderá a escuchar a su cuerpo y a calmar su mente.

Se irá con un conjunto de técnicas de bienestar que podrá incorporar a su vida cotidiana.

Sin animales… para que puedas centrarte en ti mismo durante los ejercicios.

Se ruega traer ropa adecuada para el tiempo y calzado adecuado para caminar.

En caso de condiciones meteorológicas adversas (lluvias torrenciales, tormentas, etc.), existe el riesgo de anulación

A partir de 17 años, por la noche, durante 1 hora.

