SOPHRO-RELAXATION Poste de secours Bagnères-de-Luchon lundi 11 août 2025.

Poste de secours LAC DE BADECH Bagnères-de-Luchon Haute-Garonne

Début : 2025-08-11 10:00:00

fin : 2025-08-13 11:00:00

2025-08-11 2025-08-13

Offrez-vous une parenthèse afin de vous détendre et de vous recentrer, une alliance entre le yoga, la relaxation et la sophrologie

Pour adultes Inscription obligatoire auprès du Service des Sports de la Mairie de Luchon repli au gymnase en cas de pluie 3 .

Poste de secours LAC DE BADECH Bagnères-de-Luchon 31110 Haute-Garonne Occitanie +33 5 61 94 68 75

English :

Treat yourself to a break to relax and refocus, an alliance between yoga, relaxation and sophrology

German :

Gönnen Sie sich eine Auszeit, um sich zu entspannen und zu zentrieren, eine Verbindung zwischen Yoga, Entspannung und Sophrologie

Italiano :

Concedetevi una pausa di relax e concentrazione, una combinazione di yoga, rilassamento e sofrologia

Espanol :

Regálese una pausa para relajarse y volver a centrarse, una combinación de yoga, relajación y sofrología

