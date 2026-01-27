Sophro-Relaxation-Energie

Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2026-01-27 19:00:00

fin : 2026-02-10 20:00:00

2026-01-27 2026-02-03 2026-02-10 2026-02-17 2026-02-24 2026-03-03 2026-03-10 2026-03-17 2026-03-24 2026-03-31 2026-04-07 2026-04-14 2026-04-21 2026-04-28 2026-05-05 2026-05-12 2026-05-19 2026-05-26 2026-06-02 2026-06-09

Sophro-Relaxation-Energie

La respiration et les étirements très doux vont permettre le relâchement musculaire et articulaire. La visualisation positive favorise le relâchement du mental et la circulation d’énergie.

Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 78 29 78 76 assps17aimonslavie@gmail.com

Every Tuesday: Sophro-Relaxation-Energy

Breathing and gentle stretching relax muscles and joints. Positive visualization helps the mind to relax and energy to flow.

