Sophrobalade avec Christophe Demol Montreuil-sur-Mer 16 août 2025 07:00

Pas-de-Calais

Sophrobalade avec Christophe Demol Rue Carnot Montreuil-sur-Mer Pas-de-Calais

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-16

Date(s) :

2025-08-16

Promenade des Remparts

Samedi 16 août à partir de 10h

Lieu Entrée de la Citadelle

——————————-

Rejoignez-nous pour une ‘sophrobalade’ autour des remparts de Montreuil-sur -Mer, une expérience mêlant marche consciente et sophrologie au cœur d’un patrimoine chargé d’histoire et entouré de nature. Offrez-vous un moment de détente, de bien-être et de reconnexion avec vous-même.

Au programme Balade en pleine conscience Exercices de relaxation dynamique Ressentir la nature avec 4 sens la vue, l’écoute, l’odorat et le toucher.

Limité à 15 personnes Tarif 15€ par personne

Réservations 07 66 33 65 27 Mail cdemolsophrologue@gmail.com

Crédit photo Office de tourisme du Mont reuillois en Côte d’Opale (OTMCO) .

Rue Carnot

Montreuil-sur-Mer 62170 Pas-de-Calais Hauts-de-France +33 9 74 98 51 31 contact@citadelle-montreuilsurmer.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sophrobalade avec Christophe Demol Montreuil-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-15 par Maison du Tourisme et du patrimoine de Montreuil-sur-Mer