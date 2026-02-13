Sophro’balade libre comme l’air Port-Bail-sur-Mer

Sophro’balade libre comme l’air

PORTBAIL Port-Bail-sur-Mer Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-08 10:00:00

fin : 2026-06-08 12:00:00

Date(s) :

2026-06-08

Venez découvrir ce lieu exceptionnel, entouré de ces dunes préservées pour un moment de pause dans votre quotidien.

Ici, l’horizon s’offre à vous.

Le son des vagues emportent les derniers poids,laissant place à un bien-être profond.

Ici, chaque respiration vous rapproche de l’essentiel votre bien-être.

Lors de cette alliance entre sophrologie, marche douce et découverte du territoire.

Au programme, des exercices de sophrologie (respirations, relâchements musculaires, éveil des sens, marche douce et consciente.)

Age minimum requis 14 ans.

Gratuit pour tous.

Financée par le département de la Manche pour la mise en valeur des ENS.

Les places sont limitées, pensez à réserver au 07. 80. 00. 75. 45. .

PORTBAIL Port-Bail-sur-Mer 50580 Manche Normandie +33 7 80 00 75 45 aimiesophrologie@gmail.com

English : Sophro’balade libre comme l’air

