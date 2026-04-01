Douai

Sophro’Cool à Lambres-lez-Douai

Eglise Saint-Sarre Douai Nord

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:30:00

fin : 2026-04-11 12:00:00

Date(s) :

2026-04-11 2026-07-18

Soufflez, respirez, contemplez et déconnectez !

Tel est le programme de votre balade à Lambres-lez-Douai. Partez dans une balade entre cours d’eau, écluse et chemins de halage où s’entremêlent Histoire, nature et détente.

Soufflez, respirez, contemplez et déconnectez !

Tel est le programme de votre balade à Lambres-lez-Douai. Partez dans une balade entre cours d’eau, écluse et chemins de halage où s’entremêlent Histoire, nature et détente. Au détour d’un sentier s’ouvrira devant vous la surprenante et secrète Plaine de jeu, un endroit dont la quiétude est propice à quelques exercices de sophrologie par notre sophrologue professionnelle.

La sophrologie est une méthode de relaxation simple dont les effets s’exercent sur la respiration, la décontraction musculaire et l’imagerie mentale.

Accessible à tous. Prévoir un tapis de sol ou une serviette pour s’asseoir. .

Eglise Saint-Sarre Douai 59500 Nord Hauts-de-France +33 3 27 88 26 79 tourisme@douaisis-agglo.com

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English :

Breathe, contemplate and disconnect!

This is the program for your walk in Lambres-lez-Douai. Take a stroll along the waterways, locks and towpaths, where history, nature and relaxation come together.

L’événement Sophro’Cool à Lambres-lez-Douai Douai a été mis à jour le 2025-04-11 par Office de tourisme du Douaisis