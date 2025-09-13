Sophrologie Châteauneuf-du-Faou
Sophrologie Châteauneuf-du-Faou samedi 13 septembre 2025.
Sophrologie
1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 11:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
> Samedi 13 septembre 2025
> 11h
> tarif: 10€
Réservation obligatoire sur la billetterie du musée Sérusier
https://musee-serusier.billetterie.museum/detail-activite/sophrologie .
1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 54 36 36 56
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sophrologie Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-08-19 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou