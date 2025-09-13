Sophrologie Châteauneuf-du-Faou

Sophrologie Châteauneuf-du-Faou samedi 13 septembre 2025.

Sophrologie

1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-09-13 11:00:00

fin : 2025-09-13

Date(s) :

2025-09-13

> Samedi 13 septembre 2025

> 11h

> tarif: 10€

Réservation obligatoire sur la billetterie du musée Sérusier

https://musee-serusier.billetterie.museum/detail-activite/sophrologie .

1 place André Le Gall Châteauneuf-du-Faou 29520 Finistère Bretagne +33 7 54 36 36 56

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Sophrologie Châteauneuf-du-Faou a été mis à jour le 2025-08-19 par Bureau d’information touristique de Châteauneuf-du-Faou