Sophrologie collective Le Klab Pontarlier
Sophrologie collective Le Klab Pontarlier dimanche 24 mai 2026.
Sophrologie collective
Le Klab 14 A rue Gustave Eiffel Pontarlier Doubs
Tarif : 12 – 12 – 12 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 18:00:00
fin : 2026-05-24 19:00:00
Date(s) :
2026-05-24 2026-05-26
Organisé par Seyranian Irène Sophrologue RNCP
Deux soirées par mois pour un temps pour soi. Vivre l’instant présent, développer sa capacité de concentration et de relaxation, se reconnecter à sa respiration. La sophrologie propose des outils simples pour relâcher les tensions, apaiser le mental et retrouver un équilibre au quotidien. .
Le Klab 14 A rue Gustave Eiffel Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 80 09 47 irenesavovic@hotmail.fr
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English : Sophrologie collective
L’événement Sophrologie collective Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS