Sophrologie collective

Le Klab 14 A rue Gustave Eiffel Pontarlier Doubs

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-24 18:00:00

fin : 2026-05-24 19:00:00

Date(s) :

2026-05-24 2026-05-26

Organisé par Seyranian Irène Sophrologue RNCP

Deux soirées par mois pour un temps pour soi. Vivre l’instant présent, développer sa capacité de concentration et de relaxation, se reconnecter à sa respiration. La sophrologie propose des outils simples pour relâcher les tensions, apaiser le mental et retrouver un équilibre au quotidien. .

Le Klab 14 A rue Gustave Eiffel Pontarlier 25300 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 7 68 80 09 47 irenesavovic@hotmail.fr

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English : Sophrologie collective

L’événement Sophrologie collective Pontarlier a été mis à jour le 2026-03-10 par OFFICE DE TOURISME DU PAYS DU HAUT-DOUBS