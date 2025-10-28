Sophrologie en famille Flers Flers
Sophrologie en famille Flers mardi 28 octobre 2025.
Sophrologie en famille
Flers Avenue du château Flers Orne
Partagez un moment de bien-être en famille avec notre atelier de sophrologie au musée, une expérience unique alliant relaxation, respiration et découverte artistique pour petits et grands.
Avec Aurélie Barre, sophrologue
A partir de 4 ans .
Flers Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 66 49 museeduchateau@flers-agglo.fr
