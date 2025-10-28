Sophrologie en famille Flers Flers

Flers Avenue du château Flers Orne

Début : 2025-10-28 14:30:00

fin : 2025-10-28 15:30:00

2025-10-28

Partagez un moment de bien-être en famille avec notre atelier de sophrologie au musée, une expérience unique alliant relaxation, respiration et découverte artistique pour petits et grands.

Avec Aurélie Barre, sophrologue

A partir de 4 ans .

Flers Avenue du château Flers 61100 Orne Normandie +33 2 33 64 66 49 museeduchateau@flers-agglo.fr

