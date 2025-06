Sophrologie en plein air « Bulle de sable un moment bien-être face à la mer » Blainville-sur-Mer 4 juillet 2025 18:00

Manche

Sophrologie en plein air « Bulle de sable un moment bien-être face à la mer » Plage de Gonneville Blainville-sur-Mer Manche

Début : 2025-07-04 18:00:00

2025-07-04

Initiation et pratique de la sophrologie en plein air « Bulle de sable un moment bien-être face à la mer »

Initiation et pratique de la sophrologie en plein air « Bulle de sable un moment bien-être face à la mer » .

Plage de Gonneville

Blainville-sur-Mer 50560 Manche Normandie +33 2 33 19 08 10

English : Sophrologie en plein air « Bulle de sable un moment bien-être face à la mer »

Initiation and practice of sophrology in the open air « Bulle de sable un moment bien-être face à la mer » (Sand bubble a moment of well-being by the sea)

German :

Einführung und Praxis der Sophrologie im Freien « Bulle de sable ein Wohlfühlmoment am Meer »

Italiano :

Introduzione e pratica della sofrologia all’aria aperta « Bulle de sable un moment bien-être face à la mer » (Bolla di sabbia un momento di benessere in riva al mare)

Espanol :

Iniciación y práctica de la sofrología al aire libre « Bulle de sable un moment bien-être face à la mer » (Burbuja de arena un momento de bienestar frente al mar)

