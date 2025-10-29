Sophrologie et bain de forêt Soultzeren

Sophrologie et bain de forêt Soultzeren mercredi 29 octobre 2025.

Sophrologie et bain de forêt

Col du Wettstein Soultzeren Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-10-29 14:30:00

fin : 2025-11-08 17:00:00

2025-10-29 2025-11-08

Une parenthèse ressourçante entre forêt et chaume pour renouer avec soi-même et la nature, tout en profitant des bienfaits de la sophrologie.

Le long d’une douce balade entre forêt et chaume, ouvrez vos sens à l’ambiance automnale et rencontrez les arbres autrement dans un cadre enchanteur.

Appréciez les bienfaits de la sophrologie en nature renforcez tant la quiétude que la vitalité et stimulez votre système immunitaire.

Une occasion de s’accorder un temps de ressourcement et de mémoriser des pratiques simples et bénéfiques pour améliorer ou maintenir son bien-être.

Distance environ 2 km

Recommandations Prévoir des vêtements confortables et une veste de type coupe vent ou gilet chaud pour les temps de relaxation en pleine nature, éventuellement un carré mousse pour s’asseoir au sol (prêt possible). .

Col du Wettstein Soultzeren 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 13 07 41 49 Csophro@ik.me

English :

A rejuvenating interlude between forest and thatch to reconnect with yourself and nature, while enjoying the benefits of sophrology.

German :

Eine erholsame Auszeit zwischen Wald und Reet, um wieder mit sich selbst und der Natur in Kontakt zu kommen und dabei die Vorteile der Sophrologie zu genießen.

Italiano :

Una parentesi rigenerante tra foresta e paglia per riconnettersi con se stessi e con la natura, godendo dei benefici della terapia di rilassamento.

Espanol :

Un interludio rejuvenecedor entre bosque y paja para reconectar con uno mismo y con la naturaleza, mientras se disfruta de los beneficios de la terapia de relajación.

