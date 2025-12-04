Sophrologie et mouvement en groupe spécial parents Association Equilibre Royan

Sophrologie et mouvement en groupe spécial parents

Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04 17:30:00

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

Un atelier de sophrologie dédié aux parents un temps pour se recentrer, respirer, relâcher les tensions et retrouver vitalité.

English :

A sophrology workshop dedicated to parents: a time to refocus, breathe, release tension and regain vitality.

German :

Ein Sophrologie-Workshop speziell für Eltern: Zeit, um sich zu zentrieren, zu atmen, Spannungen zu lösen und Vitalität zurückzugewinnen.

Italiano :

Un workshop di sofrologia per genitori: un momento per ricentrarsi, respirare, sciogliere le tensioni e ritrovare la vitalità.

Espanol :

Un taller de sofrología para padres: un momento para volver a centrarse, respirar, liberar tensiones y recuperar la vitalidad.

