Sophrologie et mouvement en groupe spécial parents Association Equilibre Royan jeudi 4 décembre 2025.
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan Charente-Maritime
Tarif : 3 – 3 – 3 EUR
Début : 2025-12-04 17:30:00
fin : 2025-12-04
2025-12-04
Un atelier de sophrologie dédié aux parents un temps pour se recentrer, respirer, relâcher les tensions et retrouver vitalité.
Association Equilibre 16 rue Louis de Foix Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 06 44 57 accueil@equilibre-famille17.fr
English :
A sophrology workshop dedicated to parents: a time to refocus, breathe, release tension and regain vitality.
German :
Ein Sophrologie-Workshop speziell für Eltern: Zeit, um sich zu zentrieren, zu atmen, Spannungen zu lösen und Vitalität zurückzugewinnen.
Italiano :
Un workshop di sofrologia per genitori: un momento per ricentrarsi, respirare, sciogliere le tensioni e ritrovare la vitalità.
Espanol :
Un taller de sofrología para padres: un momento para volver a centrarse, respirar, liberar tensiones y recuperar la vitalidad.
