Sophrologie et Naturopathie en lien avec le Sport & la Danse Comité Régional Olympique et Sportif Gentilly samedi 4 octobre 2025.

Événement à ne pas manquer !

Au programme :

– 9h : Ouverture portes (accueil café)

– 9h30 : « Le souffle, moteur du mouvement »

avec Arnaud QUINTAINE, Sophrologue

– 11h : « Et si bien manger faisait bien danser ? »

avec Franck MANGIN, Naturopathe

Un événement soutenu par la Fédération Française de Danse et la Région Ile-de-France

Les places sont limitées !

Des conférences sur des sujets transversaux autour de la danse, présentées par des spécialistes de ces domaines, pour s’informer, échanger, partager

Le samedi 04 octobre 2025

de 09h00 à 12h30

payant

Prévente :

12€ Tarif Normal

8€ Tarif Licencié FFDanse

Sur place :

15€ Tarif Normal

12€ Tarif Licencié FFDanse

Public jeunes et adultes.

Comité Régional Olympique et Sportif 1, rue des Carrières 94250 Gentilly

https://fb.me/e/ipPfo1BCp +33783687155 ile.de.france@ffdanse.fr