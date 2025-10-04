Sophrologie et Naturopathie en lien avec le Sport & la Danse Comité Régional Olympique et Sportif Gentilly
Sophrologie et Naturopathie en lien avec le Sport & la Danse Comité Régional Olympique et Sportif Gentilly samedi 4 octobre 2025.
Événement à ne pas manquer !
Au programme :
– 9h : Ouverture portes (accueil café)
– 9h30 : « Le souffle, moteur du mouvement »
avec Arnaud QUINTAINE, Sophrologue
– 11h : « Et si bien manger faisait bien danser ? »
avec Franck MANGIN, Naturopathe
Un événement soutenu par la Fédération Française de Danse et la Région Ile-de-France
Les places sont limitées !
Des conférences sur des sujets transversaux autour de la danse, présentées par des spécialistes de ces domaines, pour s’informer, échanger, partager
Le samedi 04 octobre 2025
de 09h00 à 12h30
payant
Prévente :
- 12€ Tarif Normal
- 8€ Tarif Licencié FFDanse
Sur place :
- 15€ Tarif Normal
- 12€ Tarif Licencié FFDanse
Public jeunes et adultes.
Comité Régional Olympique et Sportif 1, rue des Carrières 94250 Gentilly
https://fb.me/e/ipPfo1BCp +33783687155 ile.de.france@ffdanse.fr