Sophrologie et œnologie Wihr-au-Val

Sophrologie et œnologie

1 rue de Walbach Wihr-au-Val Haut-Rhin

Début : Samedi 2026-02-14 15:00:00

fin : 2026-02-14 17:00:00

2026-02-14

Savourez nos vins de terroirs autrement et éveillez tous vos sens.

Confortablement installés près de la cheminée, accordez-vous un moment de bien-être mêlant sophrologie et dégustation de vins.

Vivez une expérience sensorille mêlant sophrologie et dégustation, dans la douce chaleur de notre caveau, au coin du feu de bois.

Un moment de bien-être, entre détente, émotions et découverte de nos vins, guidé par la sophrologue Carole Michel dans un lieu où authenticité et partage se rencontrent. .

1 rue de Walbach Wihr-au-Val 68230 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 03 96 domaine@vins-schoenheitz.fr

English :

Savor our terroir wines in a different way and awaken all your senses.

Comfortably seated by the fireplace, treat yourself to a moment of well-being combining sophrology and wine tasting.

