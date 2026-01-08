SOPHROLOGIE, ÉVEIL ET RENOUVEAU AVEC OCÉANE ALBAUT, SOPHROLOGUE Canet

SOPHROLOGIE, ÉVEIL ET RENOUVEAU AVEC OCÉANE ALBAUT, SOPHROLOGUE

145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18

fin : 2026-03-18

Date(s) :

2026-03-18

Cet atelier vous invite à accueillir le printemps en reconnectant avec votre énergie vitale. À travers des techniques de relaxation et de respiration, vous relancez votre vitalité et favorisez un état d’esprit positif.

Public Ado/Adultes Durée 1h

Gratuit, sur inscription .

English :

This workshop invites you to welcome spring by reconnecting with your vital energy.

