SOPHROLOGIE, ÉVEIL ET RENOUVEAU AVEC OCÉANE ALBAUT, SOPHROLOGUE Canet

SOPHROLOGIE, ÉVEIL ET RENOUVEAU AVEC OCÉANE ALBAUT, SOPHROLOGUE
145 Avenue du Capitaine Fulcrand Canet Hérault
2026-03-18
Cet atelier vous invite à accueillir le printemps en reconnectant avec votre énergie vitale. À travers des techniques de relaxation et de respiration, vous relancez votre vitalité et favorisez un état d’esprit positif.
Public Ado/Adultes Durée 1h
Gratuit, sur inscription .
English :
This workshop invites you to welcome spring by reconnecting with your vital energy.
