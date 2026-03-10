Sophrologie lâcher-prise au coeur d’une yourte

Lieu de RDV indiqué lors de la réservation Longueville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:30:00

fin : 2026-07-13 18:30:00

Date(s) :

2026-07-13

A 7 kms de Granville, dans une magnifique yourte au cœur de la campagne. Evadez-vous lors de cette séance de sophrologie, à travers des respirations et de la détente musculaire, vous apprendrez à lâcher-prise et repartirez avec des outils clés à réutiliser dans votre quotidien.

Les places sont limitées, pensez à réserver au 07. 80. 00. 75. 45. .

Lieu de RDV indiqué lors de la réservation Longueville 50290 Manche Normandie +33 7 80 00 75 45

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English : Sophrologie lâcher-prise au coeur d’une yourte

L’événement Sophrologie lâcher-prise au coeur d’une yourte Longueville a été mis à jour le 2026-03-10 par OT Granville Terre et Mer