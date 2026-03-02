Sophrologie Lâcher prise et alléger la surcharge mentale MJC Héritan Mâcon

Sophrologie Lâcher prise et alléger la surcharge mentale

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 22 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-09 18:00:00

fin : 2026-04-09 20:00:00

Date(s) :

2026-04-09

Dans cet atelier, nous allons comprendre ce qu’est la surcharge mentale et comment elle impacte notre quotidien. À travers des pratiques de sophrologie et des approches énergétiques douces, vous apprendrez à apaiser le mental, relâcher les tensions et retrouver un état de calme intérieur. Vous repartirez avec des outils simples et réutilisables pour gagner en clarté, en sérénité et en mieux-être au quotidien.

Atelier accessible à tous.

Animé par Valérie Benoit, sophrologue. .

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

