Sophrologie

place de la halle Langeac Haute-Loire

Début : 2026-03-26 17:30:00

fin : 2026-09-25 19:30:00

2026-03-26 2026-09-25

Atelier habituel à Grenouille.

séances animées par jean Michel Léotoing, formateur à l’académie de

sophrologie caycédienne de Paris. Inscriptions auprès de Jean Michel au 06 17

48 94 00.

.

place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com

English :

Regular Grenouille workshop.

sessions led by jean Michel Léotoing, trainer at the académie de

caycédienne sophrology academy in Paris. Registration with Jean Michel on 06 17

48 94 00.

L’événement Sophrologie Langeac a été mis à jour le 2026-03-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier