Sophrologie Langeac
Sophrologie Langeac jeudi 26 mars 2026.
Sophrologie
place de la halle Langeac Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-26 17:30:00
fin : 2026-09-25 19:30:00
Date(s) :
2026-03-26 2026-09-25
Atelier habituel à Grenouille.
séances animées par jean Michel Léotoing, formateur à l’académie de
sophrologie caycédienne de Paris. Inscriptions auprès de Jean Michel au 06 17
48 94 00.
.
place de la halle Langeac 43300 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 53 21 17 02 grenouillecafe@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Regular Grenouille workshop.
sessions led by jean Michel Léotoing, trainer at the académie de
caycédienne sophrology academy in Paris. Registration with Jean Michel on 06 17
48 94 00.
L’événement Sophrologie Langeac a été mis à jour le 2026-03-05 par Communauté de communes des rives Haut-Allier