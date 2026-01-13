Sophrologie le courage d’être soi MJC Héritan Mâcon
Sophrologie le courage d’être soi MJC Héritan Mâcon jeudi 12 février 2026.
Sophrologie le courage d’être soi
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire
Tarif : 15 – 15 – 22 EUR
Début : 2026-02-12 18:00:00
fin : 2026-02-12 20:00:00
2026-02-12
Apprenez à vous libérer du regard des autres et à ne plus vous comparer.
À travers la respiration, la détente et la visualisation, explorez vos ressources intérieures.
Offrez-vous un moment de calme et d’écoute de vous-même. Un temps pour cultiver le courage d’être pleinement vous.
Animé par Valérie Benoit, sophrologue. .
MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org
