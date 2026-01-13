Sophrologie le courage d’être soi MJC Héritan Mâcon

Sophrologie le courage d’être soi

MJC Héritan 24 rue de l’Héritan Mâcon Saône-et-Loire

Tarif : 15 – 15 – 22 EUR

Début : 2026-02-12 18:00:00

fin : 2026-02-12 20:00:00

2026-02-12

Apprenez à vous libérer du regard des autres et à ne plus vous comparer.

À travers la respiration, la détente et la visualisation, explorez vos ressources intérieures.

Offrez-vous un moment de calme et d’écoute de vous-même. Un temps pour cultiver le courage d’être pleinement vous.

Animé par Valérie Benoit, sophrologue. .

MJC Héritan 24 rue de l'Héritan Mâcon 71000 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 21 91 70 dplanche@mjc-heritanmacon.org

