Sophrologie & Lecture, Médiathèque de Fretin, Fretin

Informations pratiques

Sophrologie & Lecture Samedi 3 octobre, 15h00 Médiathèque de Fretin Nord

Sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:00:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Quand la sophrologie rencontre la lecture… Nous t’attendons, en compagnie de Séverine, sophrologue, et de l’un de tes parents pour un voyage original et reposant… Laisse toi guider par l’histoire qui te sera racontée, et laisse parler ton imagination.

Atelier parent / enfant de 8 à 10 ans (CE2–CM1-CM2).

Médiathèque de Fretin 3 rue Alfred Cousin, 59273 Fretin Fretin 59273 Nord Hauts-de-France 03.20.64.43.42 https://fretin.bibenligne.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 0320644342 »}, {« type »: « email », « value »: « service.mediatheque@ville-fretin.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://fretin.bibenligne.fr/ »}]

Voyagez au cœur de votre imaginaire !

©Médiathèque de Fretin