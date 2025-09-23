SOPHROLOGIE Montrodat
Montrodat Lozère
Tarif : 25 – 25 – EUR
Adulte
Début : 2025-09-23 18:30:00
fin : 2025-09-23
2025-09-23
Offrez-vous un moment de détente et de renouveau , parfait pour débuter la saison en pleine harmonie.
Objectif accueillir les changements de rythme et de lumière propre à l’automne.
Retrouver énergie et sérénité malgré le ralentissement saisonnier.
Favoriser un recentrage sur soi, cultiver la douceur et préparer un automne plus doux. .
Montrodat 48100 Lozère Occitanie +33 6 64 72 23 04
