Sophrologie

5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère

Les Jardins de l’Éveil proposent un atelier sophrologie pour les enfants de 7 à 10 ans pour apprendre à se détendre et à mieux connaitre son corps.

Atelier sans les parents, goûter inclus. .

5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

