5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère
Début : 2026-02-24 15:00:00
fin : 2026-02-27 16:30:00
Les jardins de l’Éveil proposent un atelier pour les enfants de 3 à 6 ans pour aller à la découverte des émotions et de la respiration en douceur.
Atelier sans les parents, avec goûter. .
5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40
