Sophrologie

5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan Finistère

Début : 2026-02-24 15:00:00

fin : 2026-02-27 16:30:00

Les jardins de l’Éveil proposent un atelier pour les enfants de 3 à 6 ans pour aller à la découverte des émotions et de la respiration en douceur.

Atelier sans les parents, avec goûter. .

5 Lieu-dit Créac’h Coadic Saint-Thonan 29800 Finistère Bretagne +33 2 57 52 56 40

