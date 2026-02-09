Sophrologie ThermaSalina Salins-les-Bains

Sophrologie

Sophrologie

ThermaSalina Place Barbarine Salins-les-Bains Jura

Tarif : 20 EUR

Début : 2026-03-20 14:30:00

fin : 2026-04-17 15:30:00

2026-03-20 2026-04-17 2026-05-15 2026-06-12

La sophrologie est une méthode psychocorporelle qui se base sur des techniques de relaxations, de respirations. Elles permettent une prise de conscience du corps.

La sophrologie est complémentaire d’un suivi médical, elle ne s’y substitue pas, mais l’accompagne. Elle s’inscrit dans une approche globale du soin.

La sophrologie offre des outils concerts pour retrouver un équilibre émotionnel, gérer la douleur, le stress, retrouver estime et confiance en soi, se réapproprier son corps, apaiser son esprit.

Atelier dispensé par Delphine Arnicot, formée à l’Académie de Sophrologie de Paris. Certifiée RNCP (Ministère du travail).

Atelier ouvert aux curistes et aux personnes extérieures (à partir de 13 ans, accompagné d’un adulte).

Sur inscription. Règlement sur place. .

ThermaSalina Place Barbarine Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 59 95 71 58

