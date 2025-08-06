Sophrologie Un nouveau souffle pour cette nouvelle année Quettreville-sur-Sienne
Sophrologie Un nouveau souffle pour cette nouvelle année Quettreville-sur-Sienne mardi 6 janvier 2026.
Sophrologie Un nouveau souffle pour cette nouvelle année
Rue des Mézières Quettreville-sur-Sienne Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-06 14:00:00
fin : 2026-01-06 15:00:00
Date(s) :
2026-01-06
Découvrez des outils simples pour prendre un nouveau souffle en cette nouvelle année.
Projetez-vous mentalement & positivement dans l’année 2026.
Evadez-vous loin de votre quotidien, lors de cette séance de sophrologie, à travers des respirations, de la détente musculaire, et de la visualisation positive.
Pour votre bien-être, le nombre de place est limité, pensez à réserver au 07. 80. 00. 75. 45.
Age minimum requis 14 ans. .
Rue des Mézières Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 7 80 00 75 45 aimiesophrologie@gmail.com
English : Sophrologie Un nouveau souffle pour cette nouvelle année
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Sophrologie Un nouveau souffle pour cette nouvelle année Quettreville-sur-Sienne a été mis à jour le 2025-10-28 par Coutances Tourisme