Sophrologie Un nouveau souffle pour cette nouvelle année Quettreville-sur-Sienne

Sophrologie Un nouveau souffle pour cette nouvelle année

Rue des Mézières Quettreville-sur-Sienne Manche

Découvrez des outils simples pour prendre un nouveau souffle en cette nouvelle année.

Projetez-vous mentalement & positivement dans l’année 2026.

Evadez-vous loin de votre quotidien, lors de cette séance de sophrologie, à travers des respirations, de la détente musculaire, et de la visualisation positive.

Pour votre bien-être, le nombre de place est limité, pensez à réserver au 07. 80. 00. 75. 45.

Age minimum requis 14 ans. .

Rue des Mézières Quettreville-sur-Sienne 50660 Manche Normandie +33 7 80 00 75 45 aimiesophrologie@gmail.com

